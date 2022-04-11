الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني والتحقق من الاشتراك

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية والسجل المدني هي من اهم الامور التي يبحث عنها الأشخاص المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي، التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أنها تحقق الكثير من التوازن لدي العديد من الأسر في السعودية، وتعمل على تحسين المعيشة والأحوال الاقتصادية ،ومن خلال المؤسسة العامة للتأمينات يتم تنفيذ العديد من المشاريع الهامة، حيث يتم تسليم معاشات للأشخاص المتقاعدين عن العمل، والذين يعانون من أمراض مزمنة، أو ظروف اجتماعية معينة، بالنسبة للأرامل والمطلقات، فهناك شرائح عديدة من المواطنين يستفيدون من خدمات التأمينات الاجتماعية، وقد أعلنت الهيئة العامة للتأمينات عن خدمة إلكترونية يتم من خلالها الاستعلام عن الاشتراك لمدة المشتركين في التأمينات، وكذلك الاسم والمستحقات في التأمينات الاجتماعية لدى الأشخاص، من ناحية أخري فقد وافق مجلس الوزراء في الحكومة السعودية على أن يتم تعديل المادة 15 التي تتواجد في نظام الضمان الاجتماعي بالنسبة لمعاشات الضمان الاجتماعي حيث تقرر زيادة الحد الادنى بالنسبة للمعاش الأساسي حيث تقرر أن يكون احتساب الحد الأدني من معاش الضمان الاجتماعي ليصبح 1100 ريال لجميع المستفيدين من المعاشات.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية والسجل المدني

هناك عدد كبير في هذه الايام يريدون الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية من الأشخاص ويهتمون بشدة بالبحث عن طريقة الاستعلام عن التأمينات والذي يتم برقم الهوية، وهي خدمة إلكترونية يتم تقديمها للمواطنين داخل السعودية، للتسهيل لهم في الحصول على معلومات عن اشتراك التأمينات بإدخال رقم الهوية ويتم كالتالي:

يقوم الشخص بدخول الكترونياً الي رابط موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية السعودية

قم بإنشاء حساب إذا لم يكن لديك حساب وبعدها قم بالدخول للصفحة الرئيسية

ثم يتم النقر على الخدمات الإلكترونية.

حيث يختار الشخص خدمة التأمينات الاجتماعية

بعدها انقر على التحقق من الاشتراك في التأمينات.

سيقوم بتسجيل البيانات الخاصة به وهي رقم الهوية وكتابة السجل المدني

قم اضغط على استعلام.

طريقة إضافة مشترك سعودي في التأمينات

يمكن الآن إضافة مشترك يكون سعودي الجنسية في التأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية وللاستفادة من الخدمات التي يتم تقديمها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن طريق الخطوات التالية:

قم بدخول موقع التأمينات الاجتماعية ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول بعدها قم باختيار نوع الشخص مستخدم كتابة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية أو رقم الإقامة. ثم كتابة كلمة المرور ورمز التحقق. ثم انقر “تسجيل الدخول”. قم باختيار إضافة مشترك سعودي بعدها يتم تعبئة البيانات المطلوبة عن الشخص الذي سيتم اضافته كمشترك في التأمينات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تأسست الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وكان ذلك عام 1393 هـ، وأنشأت نظامها الإلكتروني بحيث يساهم جميع عملائها ومشتركيها في المؤسسة في تقديم الخدمات ودعم انطلاق المملكة والرؤية المستقبلية في السعودية 2030، بحيث تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر كفاءة وفعالية بالإضافة إلى كل المملكة