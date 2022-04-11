نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء العد التنازلي لإعلان أسعار البنزين الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء العد التنازلي لإعلان أسعار البنزين الجديدة، مع توقع ارتفاع الأسعار على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية ومشتقاته، من الجدير بالذكر أن لجنة تسعير وقود السيارات تستعد للإعلان عن أسعار جديدة للبنزين، وقد بدأ العد التنازلي لإعلانات أسعار البنزين الجديدة، وبالأخص بعد ما حدث في حريق شرمة أرامكو، فتابعونا لتتعروا على كل جديد.

متى سيرتفع سعر البنزين؟

هناك لجنة تحدد وتراقب آلية التسعير الآلي للمنتجات البترولية تجتمع كل ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز معدل التغير في أسعار البيع الاستهلاكي 10٪ من أسعار البيع الجارية وتحديد سعر.

وستجتمع لجنة تسعير واقود السيارات في نهاية مارس لتحديد أسعار البنزين والديزل الجديدة التي ستطبق اعتبارًا من نهاية أبريل إلى يونيو.

حيث رفعت الحكومة سعر البنزين بمقدار 25 قرشًا للتر الواحد في فبراير من العام الماضي، ليبلغ حاليًا 7.25 جنيهاً إسترلينياً للتر من البنزين 80.

و8.50 جنيهات استرلينية للتر البنزين 92، و9.50 جنيهات استرلينية للتر من البنزين 95، مما رفع سعر وقود الديزل إلى 6.75 ثابت بالجنيه لكل لتر.

في عام 2019، بدأت الحكومة في تطبيق آليات التسعير التلقائي للعديد من المنتجات البترولية، بعد تحرير الأسعار، كجزء من برنامج للإلغاء التدريجي للإعانات لهذه المنتجات.

ما مقدار الزيادة في أسعار البنزين؟

أسعار البنزين الجديدة، تم تثبيت أسعار النفط يوم الجمعة عند 116.01 دولارًا للبرميل نظرًا للعقود الآجلة للنفط الخام القياسي العالمي، في حين تم تثبيت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 109.44 دولارًا للبرميل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بيدين إن انسحاب أوروبا من مصادر الطاقة الروسية سيعزز الأمن القومي وأمن الطاقة، “بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإمدادات النفط والغاز الأوروبية من روسيا. تسريع الانسحاب”.

وتابع بايدن في حديثه: “يتماشى العمل على توريد الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مع أهداف المناخ، ونحن بصدد تقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز من روسيا”.

هذا ما صدر وورد إلينا بشأن زيادة أسعار النفط، فنحن في انتظار أي جديد بخصوص نسبة الزيادة وموعدها الحقيقي، وسوافيكم بالأخبار لحظة بلحظة.

في الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار النفط، رفعت الحكومة سعر البنزين بمقدار 25 قرشًا للتر، لكنه الآن 7.25 جنيهات إسترلينية للتر 80، و 8.50 92 جنيهاً استرلينياً للتر البنزين، و 9.50 جنيهات استرلينية للتر البنزين هو 95، وثبت سعر الديزل عند 6.75 جنيهاً استرلينياً للتر.

تستورد مصر 25-30٪ من احتياجاتها من البنزين والديزل (ما يعادل 5.3 مليار دولار في عام 2021)، ومع ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت أسعار المنتجات البترولية وأسعار الدولار، وارتفاع الواردات وفواتيرها، وهذا بدوره يؤثر على تكلفة توصيل المشتقات محلياً ويؤثر على قرارات لجنة تسعير الوقود للفترة المقبلة.