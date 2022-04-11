نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 بند المستخدمين لحملة الثانوية 117 وظيفة naama.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث بصورة كبيرة عبر محرك البحث الشهير جوجل عن رابط تقديم وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443، بعد أن أعلنت الوزارة عن حاجتها لشغل عدد 117 وظيفة بمسمى “حارس أمن” على بند المستخدمين، لحملة الثانوية العامة وفق شروط وضوابط سوف نذكرها لكم لاحقاً، لذلك نقدم بين أيديكم هذا المقال لنوضح فيه شروط الوظائف ورابط وموعد التقديم.

وزارة البيئة والمياه والزراعة توظيف 1443 من أكثر الأشياء بحثاً في الوقت الحالي، وعلى من يرغب في التسجيل عليه التقديم وتعبئة استمارة التقديم الإلكترونية في الموعد المحدد، مع ضرورة تحضير جميع المستندات اللازمة لرفعها في استمارة التسجيل الإلكترونية، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر رابط naama.sa.

وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443

يتم التسجيل في هذه الوظائف إلكترونياً بالدخول على هذا الرابط naama.sa.

بعد الدخول يتم النقر على الوظائف المتاحة وتعبئة جميع البيانات بشكل صحيح.

رفع جميع المستندات المطلوبة واللازمة للتسجيل.

النقر على “تقديم”.

الشروط المطلوبة

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك. ألا يكون محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. يجب ألا يكون قد تم فصله قبل ذلك من الخدمة لأي سبب من الأسباب. يشترط في المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عام ولا يزيد عن 45 عام. تناسب الطول مع الوزن وفق الجدول التالي.

8. يجب تحري الدقة عند تعبئة البيانات حيث أنه سيتم مطابقة البيانات والمستندات المقدمة عند إجراء المقابلة الشخصية وفي حال اختلافها سوف يتم استبعاد المتقدم.

9. الترشيح النهائي سوف يتم بعد إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات.

موعد التقديم

من المقرر أن يتم فتح الموقع لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل اليوم الإثنين بتاريخ 10\09\1443 الموافق 11\04\2022. وسوف يستمر التسجيل حتى يوم الأحد بتاريخ 16\09\1443 الموافق 17\04\2022.

الوظائف وأماكنها وعددها

تعليمات هامة يجب الالتزام بها