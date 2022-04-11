اصبغي شعرك بنفسك في البيت بألوان ودرجات مختلفة بمواد طبيعية

صبغ الشعر بألوان ودرجات مختلفة، الشعر هو تاج المرأة وزينتها ومن الأكيد أن كل فتاة وسيدة تعشق شعرها وتحب أن تدلله وتغذيه ولكن أيضا تحب كل سيدة وفتاة أن تقوم بتغير لون شعرها عدة مرات في السنة مما يؤدي إلي ضعف بوصيلات الشعر وتقصفه وسقوطه وهيشانه بسبب المواد الكيميائية التي تستخدم في عملية التلوين وصبغ الشعر مما يسبب حالة نفسية سيئة للمرأة.

ولكن اليوم سأعرفك على مكون سحري يغذي الشعر ويقويه ويعمل على إطالة الشعر وفرده وهو الحنة الهندي ومن المعروف أن الحنة الهندي لها فوائد عديد للشعر بالإضافة إلى أنها تكون مخلوطة بالروز ماري، وسنقدم معها عدة طرق لتلوين الشعر بطريقة طبيعية غير ضارة بالشعر بل تعمل على تغذيته.

مكونات الحصول على لون بني بإستخدام الشكولاتة:

4 ملاعق كبيرة من الحنة الهندي.

3 ملاعق كبيرة من البن الوسط.

2 ملعقة كبيرة من بودرة الشكولاتة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 باكت من الشاي.

طريقة الحصول على لون بني بإستخدام الشكولاتة:

نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع فيه الحنة والبن وبودرة الشكولاتة ونمزجهم جيدا.

ثم نضيف إليهم العسل الأبيض والزبادي.

ثم نقوم بإحضار ماء مغلي ونضع فيه 2 باكت الشاي حتي نحصل على لون شاي ثقيل.

ثم نضيف الشاي إلى الحنة بالتدريج ومع التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.

قومي بوضع الوصفة على شعرك من الجذور للأطراف الشعر لمدة من ثلاث إلى أربع ساعات.

مكونات الحصول على لون أحمر بإستخدام البنجر:

5 ملاعق من الحنة الهندى.

2 ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال.

نصف كوب من ماء البنجر.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الحصول على لون أحمر بإستخدام البنجر: