شهيد جديد على أيدى الاحتلال فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وبهذا ارتفعت أعداد الشهداء خلال أمس الأحد، فى الضفة الغربية إلى 3 فلسطينيين.
وقالت، وزارة الصحة الفلسطينية، حسبما نقلت وكالة وفا، إن شابا فلسطينيا استشهد بالرصاص الحى الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة الخضر، بمحافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، لافتة إلى أن هذا الشاب يدعى محمد غنيم، 21 عاما، حيث أصيب برصاصة فى ظهره خرجت من صدره.
وذكرت مصادر أن محمد غنيم كان يتواجد فى محيط منزلة الواقع قرب جدار الفصل العنصرى، ونقل إلى مستشفى اليمامة فى الخضر لتقديم الإسعافات اللازمة له إلا أن القدر لم يمهله وفاضت روحه إلى بارئها.
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