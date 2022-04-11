المكسيكيون يستفتون على رحيل رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - ودعا الرئيس المكسيكى أندرس مانويل لوبيز أوبرادور، بنفسه إلى إجراء الاستفتاء الذى يعد الأول من نوعه فى المكسيك، كما أدلى بصوته فى وقت سابق فى وسط مكسيكو سيتى، وحث مواطنيه على التصويت.
وقال: "يجب أن تكون هناك ديمقراطية دوماً فى الأسرة، فى المدرسة، فى العمل، فى النقابات، بالطبع فى الحياة العامة وعليكم أن تشاركوا".
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