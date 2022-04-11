كوريا الشمالية تهاجم بايدن بسبب بوتين

كوريا الشمالية تهاجم بايدن بسبب بوتينوصفت كوريا الشمالية الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه “رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة”، في هجوم شخصي حاد أعقب اتهام بايدن للرئيس الروسي فلاديمير بوتن بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وجاء الهجوم الكوري الشمالي اللاذع على بايدن بعد أن دعا الأخير الى محاكمة “مجرم الحرب” بوتن، بسبب الفظائع المزعومة التي ارتكبها ضد المدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وقال تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية ، إن “الحكاية الأخيرة هي عن الرئيس التنفيذي الأميركي الذي تحدث بالسوء عن الرئيس الروسي استنادا إلى معلومات لا أساس لها”.

وأضاف: “مثل هذه التصريحات المتهورة لا يمكن أن يدلي بها سوى أحفاد اليانكيز الذين يتقنون العدوانية وحبك المؤامرات”.

واعتبر التعليق أن بايدن “رئيس معروف بزلات لسانه المتكررة”، من دون الإشارة إليه بالاسم.

وتوصل إلى أن “الاستنتاج يمكن أن يكون أن هناك مشكلة في قدرته الفكرية، وتصريحاته المتهورة ليست سوى استعراض لحماقة رجل عجوز يعاني خرف الشيخوخة”.

وتابع: “يبدو مستقبل الولايات المتحدة قاتما بوجود مثل هذا الرجل الضعيف في السلطة”.

وإلى جانب بكين، تعد روسيا من الأصدقاء القلائل لكوريا الشمالية، وسبق أن قدمت لنظام بيونغيانغ الكثير من الدعم.

وانحازت بيونغ يانغ إلى جانب موسكو في هجومها على أوكرانيا، متهمة الولايات المتحدة بأنها “السبب الأساسي” لهذه الأزمة.