أردوغان يزور الأردن الإثنين

دوت الخليج :- يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمّان، الإثنين .
وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى الأردن، في 11 نيسان/أبريل الجاري، تستغرق يوما واحد.
ولفتت إلى أنه ستتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات التركية الأردنية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.
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