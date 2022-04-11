أردوغان يزور الأردن الإثنين

دوت الخليج :- يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عمّان، الإثنين .

وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، السبت، أن الرئيس أردوغان سيجري زيارة رسمية إلى الأردن، في 11 نيسان/أبريل الجاري، تستغرق يوما واحد.

ولفتت إلى أنه ستتم خلال الزيارة مراجعة العلاقات التركية الأردنية بكافة أوجهها، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين.