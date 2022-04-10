تظاهرات حاشدة مؤيدة لـ عمران خان بالعاصمة الباكستانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان خان قد ذكر فى وقت سابق من اليوم إلى أن "هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام فى باكستان"، موضحًا أنّ "الشعب الباكستانى سيدافع عن سيادته وديمقراطيته".

وصوّت ​​البرلمان الباكستانى​ لصالح حجب الثقة عن رئيس ​الوزراء​ ​عمران خان​، ما يعنى إقالته من منصبه بعد أن وافق 174 نائبًا برلمانيًا على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عنه. هذا وقد حضر عدد قليل من نواب حزب عمران خان جلسة البرلمان الباكستانى.