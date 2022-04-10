تظاهرات حاشدة مؤيدة لـ عمران خان بالعاصمة الباكستانية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكان خان قد ذكر فى وقت سابق من اليوم إلى أن "هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام فى باكستان"، موضحًا أنّ "الشعب الباكستانى سيدافع عن سيادته وديمقراطيته".
وصوّت البرلمان الباكستانى لصالح حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، ما يعنى إقالته من منصبه بعد أن وافق 174 نائبًا برلمانيًا على اقتراح المعارضة بحجب الثقة عنه. هذا وقد حضر عدد قليل من نواب حزب عمران خان جلسة البرلمان الباكستانى.
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