ميلانشون لن يصوت لمارين لوبان فى الجولة الثانية

وقال فى كلمة له عقب إعلان نتيجة الجولة الأولى إنه قبل خمس سنوات كان هناك بعض الضرر بعد الإعلان أن الفرنسيين قادرون على معرفة ما يجب القيام به، ومعرفة ما هو جيد للبلاد.
ولكن لتجنب الجدل هذه المرة، أوضح ميلينشون: "لذا يجب ألا نعطى صوتا لمارين لوبان"، وقبل أن يكررها أربع مرات، قال "أكررها لأننى عندما أقول شيئا يبدو الأمر أحيانا كما لو أننى لم أقله، لذا أعتقد أنه تم سماع الرسالة... نحن نعلم لمن لن نصوت أبدا!".
وكان الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون قد حصل على نسبة تصويت (28.1 %) ومرشحة حزب التجمع الوطنى (اليمين المتطرف) مارين لوبن حصلت على نسبة تصويت (23.3%) ليتأهلا للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس الفرنسى ووفقا لما أعلنته فرانس 24.
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