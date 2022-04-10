عاجل.. ماكرون للفرنسيين: أثق فى قدرتنا للوقوف بوجه أفكار اليمين المتطرف

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفرنسى المنتهية ولايته، والمرشح المتأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، إنه يثق فى قدرته مع الفرنسيين على الوقوف فى وجه أفكار اليمين المتطرف.





وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال ماكرون فى كلمة له عقب الإعلان عن خوضه الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، إن سيقوم بتطبيق برنامجه للانفتاح والاستقلال الأوروبى الذى دافع عنه بشكل دائم. وأوضح ماكرون "مشروعنا الوطنى يستجيب للمخاطر والتهديدات القائمة بشكل أكثر واقعية من مشروع اليمين المتطرف".

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