نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الشاورما في البيت على أصولها ذي المطاعم بطعم خرافي جنان في المقال التالي

هناك الكثير من الوجبات السريعة والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وعلى رأس تلك الوجبات الشاورما التي تعتبر اختراع رهيب رائع بطعم خرافي، وهي من الوصفات الحديثة التي اشتهرت بشكل كبير للغاية في كافة المطاعم العربية والغربية، ولقت قبولاً كبيراً من الكبار والصغار بفضل طعمها الخطير والرائعة القوية جداً، وهناك الكثير من الطرق المختلفة لعمل الشاورما مثل المطاعم، وتختلف طرق إعدادها من بلد لأخرى ومن شيف لأخر، وبعض ربات البيوت تفضل طريقة تحضيرها في البيت، وهذا لضمان المكونات التي تدخل في تحضيرها، ولذلك قررنا أن نوافيكم في هذا المقال طريقة عمل الشاورما في البيت مثل المطاعم. مكونات الشاورما: نصف كيلو من اللحم مقطع شرائح طولية رفيعة.

ربع كأس من الخل الأبيض.

نصف كأس كريمة الطبخ.

طماطم مبشورة.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة كبيرة سبع بهارات.

عيش صاج أو كيزر حسب المتوفر. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع به اللحم وكافة البهارات وكريمة الطبخ والخل، ونقلبهما جيداً مع بعضهما.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة يوم كامل، حتى يتشرب اللحم التتبيلة ويكون اللحم طعمه مميز.

نخرج الخليط من الثلاجة، ونحضر طاسة كبيرة وترفع على النار ونضع بها الزيت ليسخن.

ننزل بخليط اللحم في الزيت مع الاستمرار في التقليب، ثم نضيف الطماطم ونقلب ويبترك الخليط لينضج.

نضيف الكزبرة الخضراء ونقلب لتتجانس المكونات، ثم نرفع الشاورما من على النار، ونضعها في طبق التقديم بجانب الخبز وبالهناء والشفاء. طريقة عمل شاورما الدجاج ومكوناتها: كيلو من صدور الدجاج مقطعة شرائح.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

2 ثمرة فلفل ملون مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة خل أبيض.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

نصف كأس زبادي.

6 ملاعق كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة بهارات شاورما.

ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة إلا ربع سماق. طريقة التحضير: في وعاء كبير ونضع الدجاج والزبادي والخل والليمون والثوم، والبهارات والبابريكا والسماق والحبهان والملح والفلفل الأسود ونقلبهما جيداً.

نضع الخليط في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين.

على نار متوسطة طاسة وبها الزيت ويترك ليسخن، ونقلب فيها خليط الدجاج وتقلب لدقائق، ونتنظر حتى ينضج الدجاج وتجف السوائل.

في طاسة أخرى نضع الزيت ونقلب البصل ونقلبه حتى يذبل، ونضيف الفلفل الملون والطماطم ونقلب لمدة خمسة دقائق.

نضيف الخليط للدجاج ونقلب المكونات لمدة 5 دقائق. عمر شويل - جدة طريقة عمل الشاورما في البيت على أصولها ذي المطاعم بطعم خرافي جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الشاورما في البيت على أصولها ذي المطاعم بطعم خرافي جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.