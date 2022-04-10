دعم رباعى لماكرون أمام لوبان فى الجولة الثانية من الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر دعمهم لإيمانويل ماكرون، فى مواجهة مارين لوبان، وذلك مباشرة بعد ظهور نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مساء اليوم الأحد.





وأفادت "سكاى نيوز"، أنه بحسب استطلاعات الرأى الأولية، فإن ماكرون حصل على 28.6% من أصوات الناخبين فى الانتخابات الرئاسية، فيما حصلت لوبان على 24.4% من الأصوات.

وكان مراقبون يتوقعون هذا السيناريو، وهو نفس سيناريو انتخابات 2017، التى شهدت مواجهة ماكرون ولوبان فى الجولة الثانية، وانتهت بفوز الرئيس الحالى البالغ من العمر 44 عاما.

ويعد ماكرون المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية ثانية، إلا أن الساعات القليلة التى سبقت فتح مراكز الاقتراع شهدت تقلصا فى الفجوة بينه وبين مرشحة حزب التجمع الوطنى، مارين لوبان.

وفى أعقاب ظهور نتائج استطلاعات الرأى، أعلنت المرشحة عن الحزب الاشتراكى آن هيدالجو دعمها لماكرون فى الجولة القادمة.

كما قال مرشح حزب الخضر يانيك جادو إنه سيدعم ماكرون، مضيفا "أدعو أنصار الحزب إلى قطع الطريق على أقصى اليمين من خلال التصويت على ماكرون".

من جهتها، ذكرت مرشحة اليمين فاليرى بيكريس أنها ستصوت لماكرون فى الجولة الثانية، مبرزة "انتخاب لوبان يعنى أن فرنسا لن تكون ذات صلة بالمشهد الأوروبى والعالمى"، فى إشارة إلى دعم زعيمة حزب التجمع الوطنى للرئيس الروسى فلاديمير بوتن.

وأضافت: "لذلك ورغم خلافى الشديد مع ماكرون.. سأصوت له من أجل إيقاف مارين لوبان".

أما مرشح اليسار الراديكالى جان لوك ميلونشون، فقال "لن نفقد الأمل أبدا فى الديمقراطية، لهذا لا يجب عليكم إعطاء ولو صوت واحد للوبان".

وبحسب التقديرات، فإن هؤلاء المرشحين يمثلون نحو 15 فى المئة من الأصوات فى الدورة الأولى.

يشار إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى بعد أسبوعين، وبالضبط يوم 24 أبريل.