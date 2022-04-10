جدة - نرمين السيد - شهدت الشوارع الألمانية، تظاهرات عدة "مثيرة للجدل" دعت إليها الجالية الكبيرة للناطقين بالروسية فى البلاد، والتى تعتبر أنها تتعرّض للتمييز منذ بدء الهجوم الروسى على أوكرانيا.





والأحد شارك نحو 600 شخص فى تظاهرة بوسط فرانكفورت رافعين الأعلام الروسية، فى تحرّك "ضد الحقد والإساءة"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز". وشارك عدد مماثل فى تجمّع نظّم بشكل متزامن بهانوفر فى شمال البلاد. والسبت نُظّمت تظاهرتان مماثلتان فى ليوبيك (شمال) بمشاركة 150 شخصاً وفق الشرطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تظاهرات مؤيدة لروسيا فى ألمانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.