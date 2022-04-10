الجيش الروسى يتهم أوكرانيا بالتخطيط لاستفزازات متعددة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول العسكرى فى كييف ميخائيل ميزينتسيف فى إفادة صحفية إن "مسؤولى كييف بدعم من الغرب يعدون لـ " مذابح شنيعة" على حد وصفه، ضد المدنيين فى جمهورية لوهانسك الشعبية لإلقاء اللوم على القوات المسلحة الروسية و قوات لوهانسك الشعبية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك.

وتابع الكولونيل الروسى إن صحفيين أجانب شوهدوا وهم يصلون إلى مستشفى فى بلدة كريمينا فى منطقة لوهانسك لإلتقاط صور مزيفة لقصف سيارات الإسعاف من قبل القوات الروسية.

وقال ميزينتسيف إنه سيتم تنظيم حدث إعلامى آخر فى قرية راهيفكا فى منطقة وسط كييف حيث تخطط القوات الأوكرانية لنبش مقبرة جماعية أمام الكاميرا بمساعدة خبراء الطب الشرعى والشرطة الوطنية.