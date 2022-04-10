مقتل 14 مدنيا فى ايتورى بجمهورية الكونغو الديموقراطية

جدة - نرمين السيد - قتل 14 مدنيا فى حقولهم يومى الخميس والجمعة، فى شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، فى هجوم منسوب إلى متمردى القوات الديموقراطية المتحالفة، وفق ما ذكرت مصادر محلية يوم الأحد.





وحسبما أفادت إذاعة "مونت كارلو"، قال ديودونيه مالانجاى أحد مسؤولى المجتمع المدنى فى المنطقة إن "14 مدنيا قتلوا فى الغابة" المحيطة بقرية اوتمابر حيث ذهبوا "للزراعة والحصاد" يومى الخميس والجمعة. وأكد الناشط الحقوقى كريستوف مونياندرو عبر الهاتف من جوما الحصيلة قائلا "14 مدنيا قتلوا بأيدى متمردى القوات الديموقراطية المتحالفة" الذين "استقروا مجدداً فى أباكولا"، وهى قرية واقعة فى نطاق واليسى فونكوتو الواقعة عند حدود إقليم شمال كيفو. واشار مالانجاى إلى إن الضحايا "فوجئوا بمتمردى القوات الديموقراطية المتحالفة. جاء الناجون لتنبيه أوتمابر وذهبنا لاستعادة الجثث" السبت. ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتورى ل"حالة حصار" منذ مطلع مايو، وهو إجراء استثنائى يمنح صلاحيات كاملة للجيش الذى فشل حتى الآن فى وقف الانتهاكات التى ترتكبها الجماعات المسلحة. ويشنّ الجيشان الكونغولى والأوغندى عملية مشتركة منذ 30 نوفمبر ضد القوات الديموقراطية المتحالفة فى منطقة بينى بإقليم شمال كيفو.

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