بعد تأهلها للجولة الثانية.. لوبان: سأعيد فرنسا لمكانتها الدولية

جدة - نرمين السيد - قالت مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، بعد تأهلها للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، أنها ستعمل إلى إعادة فرنسا لمكانتها الدولية، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز".





وأوضحت لوبان، فى كلمة لها مساء اليوم "سأكون رئيسة لكل الفرنسيين، وسنجعل دولتنا ذات مستقبل واحد لا تقهر.. وسأعيد بناء جميع قطاعات الدولة المهمة ومن ضمنها القطاع الصحى". وأضافت لوبان "سأسعى لتحقيق الرفاهية للشعب الفرنسى وتحسين القدرة الشرائية ونظام التقاعد". ودعت لوبان، كل من لم يصوت لماكرون أن ينضم لمعسكرها فى انتخابات الجولة الثانية، موضحة "التصويت فى الجولة الثانية يعكس قواعد الديمقراطية فى فرنسا". وأظهرت إحصاءات معهد "إبسوس" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون حصل على نسبة (28.1 بالمئة) ومارين لوبان حصلت على (23.3 بالمئة)، وبذلك يتأهل المرشحان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".

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