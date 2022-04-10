نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 بالرقم الامتحاني رابط مباشر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي
موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 بالرقم الامتحاني تزداد عمليات البحث بشكل كبير من جانب طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 وأولياء الأمور بشكل عام للتعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط 2022 هذا العام الدراسي، والتي قد انتهت من أداءها الطلاب خلال الفترة الأخيرة وفي انتظار الإعلان عن النتائج من جانب وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما يتم الانتهاء من رصد النتائج، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية من تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وقد أشارت إلى موعد الإعلان عن نتائج الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 بالرقم الامتحاني.
موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 في العراق
أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا خلال الساعات الأخيرة أن نتائح طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق قد أوشكت على الطرح من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث أشارت إلى نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت بعدما تم الانتهاء من رصد النتائج وينتظر فقط اعتماد النتائج من جانب وزير التربية والتعليم العراقي تمهيدا لطرحها إلكترونيا، كما أشارت الوزارة إلى أن نتائج الثالث المتوسط في العراق سوف يتم طرحها إلكترونيا من خلال موقع نتائجنا الموقع الإلكتروني المعتمد من جانب وزارة التربية والتعليم العراقي لاستخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب واسم المحافظة.
رابط موقع استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق 2022 بالرقم الامتحاني
وقد سهلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانية استخراج النتائج الخاصة بالطلاب الصف الثالث المتوسط في العراق من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، او من خلال موقع نتائجنا، حيث يتم استخراج النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط مباشرة.
- يتم اختيار أيقونة نتائح الطلاب. من بين النتائج يتم اختيار أيقونة استخراج نتائح الصف الثالث المتوسط الخارجي.
- تحديد المحافظة الخاصة بالطالب من بين المحافظات المتاحة.
- إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- اختيار أيقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب لتظهر كافة التفاصيل الخاصة بالطالب على الفور.
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