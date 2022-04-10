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كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجوائز المالية 2022، حيث تقوم القناة بصرف أرباح مميزة لجميع المشاركين، ويصل مجموع جوائز المسابقة إلى 500000 دولار أمريكي، وبسبب الجوائز المميزة التي يتم منحها للفائزين يبحث الكثيرون عن الخطوات التي يجب من خلالها أن يتم اتباعها حتى يستطيعون الدخول بسحب الجوائز علي النصف مليون دولار، وتتيح المسابقة الاشتراك في مسابقة الحلم لجميع الأشخاص من جميع دول العالم من خلال أرقام هاتف مخصصة، يكون لكل بلد رقم مختلف عن الآخر، بالإضافة إلى توافر رقم موحد للاشتراك من أي دولة بالعالم، وسنوضح لكم طريقة الاشتراك الصحيحة في مسابقة الحلم والفوز بجوائز نقدية مميزة.
طريقة الاشتراك الصحيحة في مسابقة الحلم
تعد قناة MBC هي من تقوم بإدارة مسابقة الحلم، حيث يتم تقديم المسابقة من خلال فكرة اختيار متسابق واحد أو أن يتم اختيار عدد من المشتركين بالمسابقة للفوز بالجوائز التي تقدمها المسابقة، كما يتم عرض البرنامج من خلال الإعلامي المميز بالوطن العربي مصطفى الأغا. والذي قد اشتهر من قبل بتقديم برنامجه الرياضي صدى الملاعب علي قناة MBC، كما يقوم البرنامج باستضافة عدد من المشاهير العامة خلال فقرة تسليم جوائز الفائزين بمسابقة الحلم، ويتم الاشتراك في المسابقة بالخطوات التالية:
- يجب علي كل متسابق أن يتعرف أولاً علي رقم المشاركة للدولة التي يقيم بها.
- يتم إرسال رسالة نصية من أي جوال علي رقم البلد ثم كتابة كلمة حلم أو DREAM بمحتوي الرسالة.
- سوف تقوم المسابقة بالرد بعدد من الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بطريقة صحيحة، وكلما تمت الإجابة بعدد كبير من الأسئلة زادت فرص الفوز بجوائز المسابقة.
- في حالة عدم توافر رقم خاص بدولة معينة، فيمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الرقم الموحد الذي سنوفره لكم في التفاصيل التالية.
أرقام المشاركة بمسابقة الحلم عام 2022
يمكن لجميع المواطنين الاشتراك في مسابقة الحلم من أي دولة عربية أو أي دولة أخري من خلال أن يتم اختيار الرقم الصحيح لكل دول علي حده من خلال هذه الأرقام:
- من مصر:
- اتصالات 95450
- فودافون 95450
- أورانج 95450
- من المملكة العربية السعودية:
- زين 755505
- موبايل 650444
- ليبار 313131
- فجين موبايل 300300
- الثريا 0088216101074
- من الإمارات:
- للاتصالات 6070
- دو 3636
- من الكويت:
- زين 96922
- فيفا 50640
- جي إس إم 4141
- من البحرين:
- بتلكو 94000
- فيفا 98885
- من دولة العراق:
- الخلية الآسيوية 2266
- كورك 2180
- زين 2833 120
- من الأردن:
- أورانج 98880
- أمنية 98858
- زين 98858 70
- من المغرب:
- إنوي 9669
- أورانج 9669
- من دول فلسطين:
- جوال 1623
- وطنية 6750
- من سوريا:
- إم.تي.إن 1736
- سوريال 1736
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