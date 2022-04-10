نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف اسعار البنزين والبترول فى السعودية لشهر ابريل اليوم 10/3/2022 من شركة ارامكو في المقال التالي
أعرف اسعار البنزين والبترول فى السعودية لشهر ابريل من شركة ارامكو الوطنية يتابع العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية الاخبار المتداولة عن اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية والتي تعلن بشكل رسمى عبر موقع شركة ارامكو الوطنية ويعد البنزين من اهم العناصر الرئيسية فى المملكة العربية السعودية حيث تعد شركة ارامكو هى الشركة المسئولة حول بيع البنزين والبترول فى السعودية وخارجها ويتابع كل المواطنين فى المملكة العربية السعودية أسعار البنزين والبترول عبر موقع الشركة الوطنية ومن المعروف ان الشركة الوطنية تعلن اسعار البنزين بشكل رسمى على موقعها عن طريق شبكات الانترنت فى اليوم التاسع من كل شهر ويتم تطبيقها فى اليوم العاشر بشكل رسمى على كل محطات الوقود وكل الجهات المسئولة والمنوطة بعملها على الوقود والبترول .
أسعار الوقود والبترول فى السعودية
تبدأ شركة ارامكو الوطنية فى عقد اجتماعات مطولة على مدار الشهر من اجل بحث ووضع اسعار مناسبة للبترول لكل الفئات فى المملكة العربية السعودية ووضع تصور حول تلك الاسعار وارسالها الى وزارة البترول فى المملكة العربية السعودية من اجل اخذ الموافقة حول اسعار البترول والبنزين فى المملكة العربية السعودية ومن ثم يتم الاعلان عنها عبر الموقع الرسمى وننشر لكم الان اسعار الوقود والبترول لشهر ابريل فى المملكة العربية السعودية بعد اعلان شركة ارامكو عنها
- تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى
- بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى
- وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي
- ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.75 ريال سعودى
- واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.70 ريال سعودى
سبب ارتفاع اسعار البترول والوقود فى شهر ابريل
جاء اعلان شركة ارامكو لاسعار البنزين والبترول اليوم بردود فعل سلبية من بعض الفئات فى المملكة العربية السعودية حيث ان من المتوقع ثبات الاسعار فى الشهر الجديد مثلما اشارت بعض التوقعات حول أسعار شهر ابريل الجديدة ولكن حدث انه تم وضع زيادات نسبية فى اسعار البترول والبنزين فى الشهر الحالى وهو ما جاء بغضب من تلك الفئات المعترضة ومن المقرر عرض اسباب ارتفاع اسعار البترول فى الشهر الجديد فى الايام المقبلة وسوف نعلنه لكم
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