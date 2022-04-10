نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع اكواد فري فاير بتاريخ اليوم اكواد صالة للجميع الكل سيشحن FF Redeem Code في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد فري فاير حيث تعد Garena Free Fire واحدة من أكثر الألعاب شعبية اليوم، حيث يمكن للأشخاص ربط حساباتهم من منصات مختلفة مثل Facebook و Gmail وغيرها. حيث تضيف اللعبة كل يوم اكواد صالحة هدية للاعبين بعد الساعة 12، يمكنك متابعة موقع ثقفني باستمرار للحصول علي الاكواد سريعا قبل انتهاء صلاحيتها وشخص اخر يأخذ الجائزة.

أكواد فري فاير بتاريخ اليوم

اكواد ورموز الاسترداد تساعد كل لاعبين لعبة فري فاير في الحصول علي جوائز وشخصيات وجواهر وأسلحة جديدة دون مقابل، حيث يسأل الكثير عن كيفية الحصول علي هذه الاكواد ولكن بشرط أن تكون صالحة وغير مستخدمة من قبل؟ الإجابة هي يمكنك الحصول عليها من خلالنا أو من خلال ألاعبين علي قنوات اليوتيوب أو من صفحات فري فاير علي التويتر و الفيس بوك.

اكواد سكات فري فاير

اسرع في استخدام هذه الاكواد قبل انتهاء صلاحيتها، أو قبل استخدمها شخص اخر، علما بأن لا يستطيع اكثر من شخص استخدام نفس الكود.

FFCB 9DJU WU9W

FFY5 6TSG LMFI

FFTJ P9PI B9BS

FFDT A5XB VZRU

FF9H PAMR YJXW

FF5T OLVL PWZV

FFUZ GTWZ SNRN

اكواد صالحة للجميع

JOIUYW72792726U

CGSVFSTY2IW8EI8

ENDJKEY35527653

BSHSNBE62577568

BSHWIJSHWHY5721

LSOOWJWY35821N

BSJEJH2YYE752HW

BDJAKZJWO626E

BSU2JHSUSK2IG

SBSUSHYWY2YI2I

كيفية استرداد الرموز في Free Fire

يتم نشر قائمة الرموز يوميًا بواسطة موقع Free Fire الرسمي ، ولكن هنا نقدمها لك حتى تتمكن من العثور عليها بسهولة. لاستردادها ، ما عليك سوى اتباع بعض الإرشادات البسيطة التي يمكنك تكرارها كل يوم برموز متجددة وستضمن لك مكافآت مجانية جديدة وحصرية.

أولاً ، ادخل إلى بوابة مكافآت Free Fire.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Free Fire الخاص بك من أي من الخيارات التي تختارها، سواء كانت Facebook أو VK أو Google أو Huawei أو Apple أو Twitter.

أدخل الرمز المكون من اثني عشر (12) رقمًا الذي قدمناه لك أعلاه في الفراغ المشار إليه ،

وكن حذرًا عند التمييز بين الأحرف والرموز، وقم بالتأكيد.

وكن حذرًا عند التمييز بين الأحرف والرموز، وقم بالتأكيد. بمجرد استرداد الرمز، عليك فقط انتظار ظهور الجوائز في حسابك.

بشكل عام، تستغرق هذه العملية حوالي نصف ساعة بعد تأكيد الرمز الجديد في Free Fire. تجدر الإشارة إلى أن جميع الرموز تنتهي صلاحيتها بعد 24 ساعة من الإعلان عنها، لذلك يجب عليك التأكد من القيام بذلك خلال نفس اليوم.