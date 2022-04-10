خطوات التسجيل في منصة إحسان للتبرع وإخراج زكاة الفطر 1442

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عمر شويل - جدة خطوات التسجيل في منصة إحسان لكل الأشخاص الراغبين في إخراج زكاة الفطر نوضح كيفية التسجيل في منصة احسان، وهي المنصة الخيرية التي تم انشاؤها مؤخراً بهدف مساعدة غير القادرين وإقامة عدد كبير من المشاريع الخيرية، تساهم في تشغيل الكثير من الشباب، ومساعدة المقبلين على الزواج، أو من يريد عمل مشروع صغير يبني به مستقبله، وتشرف علي منصة احسان الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، واستطاع كثير من الشخصيات العامة في المملكة العربية السعودية التبرع للمشروعات التي تقوم بها منصة احسان.

التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يستطيع الكثير من الأشخاص في السعودية التسجيل عبر منصة إحسان إلكترونيًا، بهدف إنشاء حساب جديد والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة الخيرية ويتم ذلك عبرالخطوات التاليّة:

قم بدخول موقع منصة إحسان الخيرية .

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل

ستفتح أمامك صفحة آخري اضغط انشاء حساب

مطلوب إدخال البيانات الخاصة بك مثل الاسم والبريد الإلكترونيّ

كما سيطل كتابة رقم الجوال الذي يخصك

وأخيراً سيطلب كتابة رمز التحقق

ثم اضغط انشاء حساب جديد.

طريقة التبرع بمنصة احسان

تتلقى منصة إحسان الخيرية التبرعات من القادرين طوال شهر رمضان المبارك، للمساهمة في مساعدة الأشخاص الذين هم في احتياج لهذه التبرعات، ويمكن للأشخاص الذين يريدون إخراج زكاة الفطر عن كل أفراد أسرتهم أن يقوموا بالتبرع عبر منصة إحسان من خلال هذه الخطوات

دخول صفحة الموقع الرسمي لمنصة إحسان

قم بالضغط على خانة مكتوب عليها“تبرع الآن”.

بعدها اضغط على المشروعات التي يمكن التبرع عليها

اضغط علي الحالة الذي يريد المتبرع وضع أمواله

قم باختيار الطريقة التي يمكن دفع الأموال ع مثل فيزا أو ماستر كارد

قم بكتابة البيانات المطلوبة لتتمكن من الدفع مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الحساب البنكي.

بعد ذلك يدخلك علي الصفحة الخاصة بالبنك.

منصة احسان شهر رمضان

كانت الحملة الخيرية الأهلية والتي تتم عبر منصة إحسان قد انطلقت من خلال مساهمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وكان هذا الحافز الاكبرلجمع التبرعات للمنصة لمساعدة الفقراء وأيضا من أجل تقديم الدعم للفقراء، وهذه هي الحملة الثانية التي انطلقت لأول مرة في رمضان العام الماضي، وقد تلقت المنصة العديد من التبرعات التي كانت مساعدات ومنحًا لجميع المحتاجين، ويسمح لجميع المواطنين الراغبين في تلقي الدعم بالتقدم عبر منصة إحسان.