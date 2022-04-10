تحديث بيانات حساب المواطن الكتروانيا والبيانات المطلوب تحديثها وخطوات التسجيل

تحديث بيانات حساب المواطن الكتروانيا التي تكون للأشخاص المسجلين بالبرنامج للاستفادة من الحصول على الدعم المالي لمواجهة صعوبات وظروف الحياه ويجب تعديل البيانات لعد حدوث أي تغير في البيانات الشخصية لتفادى عدم الحصول على الدعم، ويعد برنامج حساب المواطن من اهم البرامج التي تهتم بمستوى المعيشة للمواطنين والعمل على رفعهم بتقديم دعم مستحق كل شهر ويكون الدعم عادل لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة.

حيث أن تحديث البيانات يساعد في رفع كفاءة الخدمة واستمرارها على نحو جيد وتضمن حصول كل شخص على الدعم في الميعاد يوم 10 من كل شهر ميلادي، كما أن البرنامج يحدد البيانات التي يجب تحديثها وأيضا يمكن التسجيل في حساب المواطن وفقا لشروط وضوابط معينة واصبح التسجيل والتحديث إلكترونيا، ويمكنك الاتصال برقم هاتف حساب المواطن من الأحد إلى الخميس.

حيث يتلقى الدعم الفني لحساب المواطن الاتصالات من الساعة الثامنة صباحا من خلال الرقم 19912، ويمكن الاتصال برقم حساب المواطن للاعتراض في حال وجود أي مشكلة في صرف حساب المواطن أو أسئلتك واستفساراتك حول الدعم وقميتة أو شروط الاستحقاق والأهل، وأفاد القحطاني بأن البرنامج يتحقق من صحة البيانات عبر آلية مرتبطة بعدة جهات حكومية لجمعها ومطابقتها بما أفصح عنه في البوابة للتأكد من معايير استحقاق المستفيدين، مشيراً بأن عدم تحديث المستفيدين لبياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج عنه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة، عدم التحديث للبيانات يمكن أن يؤدي إلى عدم الحفاظ على الأهلية لحساب المواطن ويمكن ان يؤدي إلى توقف الدعم الذي تم تخصيصه له بشكل مستمر.

تحديث بيانات حساب المواطن الكتروانيا

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن. تسجيل الدخول بإدخال الاسم وكلمة المرور الخاصة. ظهور البيانات الخاصة ويتم مراجعتها وتحديثها مثل العنوان والدخل الشهري والحساب البنكي ومعلومات التابعين من الأسرة. يتم حذف البيانات القديمة وكتابة التغييرات الجديدة. الضغط على إرسال حتى تتم عملية التحديث للبيانات. يتم إرفاق المستندات عند التغير التي تثبت ذلك عن طريق الضغط على إدارة المرفقات الموجودة بالحساب الشخصي للمستخدم. ثم حذف المستندات والوثائق القديمة ورفع المستندات الجديدة.

البيانات المطلوب تحديثها في حساب المواطن

بيانات عامة منها الاسم والعنوان والمؤهل والوظيفة. وأيضا العنوان بيانات التابعين البيانات الخاصة بالراتب. والحساب البنكي للمستحق وبيانات العقارات.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

الدخول على الرابط الرسمي لحساب المواطن. اختيار تسجيل جديد. يتم إدخال جميع البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف ورقم الهوية والراتب ومكان العمل. ثم الموافقة على الشروط والأحكام. إدخال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام التسجيل. الضغط على كلمة تسجيل.

والجدير بالذكر انه تم أطلاق خدمة المستفيدين وهي خدمة يقدمها برنامج حساب المواطن على الموقع الخاص به للمسجلين ويقوم فيها بالإجابة السريعة عن أي استفسار أو سؤال يتعلق بالبرنامج وبحساب المواطن، غير يمكن تقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة بـ 90 يوماً حيث تم إيقاف حساب المستفيد بالبرنامج لعدم تحديث بياناته وتم التصريح على استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم.