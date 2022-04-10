نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوال أقساط من stc الشروط وطريقة التقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة جوال أقساط من Stc من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد راغبي شراء أجهزة الجوالات الحديثة، حيث توفر الشركة عروض stc للأجهزة الذكية أقساط وتشمل تلك العروض العديد من الأجهزة المفضلة لدى العملاء والتي من أهمها تقسيط جوالات stc ايفون 13 ويمكن الحصول على جوال أقساط من الشركة في حالة توافر الضوابط الموضوعة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الحصول على جوال أقساط من stc.

جوال أقساط من stc

يتميز جوال أقساط من stc بإمكانية الحصول عليه بكل سهولة في حالة استيفاء المتقدم لعدد من الضوابط والشروط والتي تتضمن:

ضرورة قيام العميل بتسجيل بياناته عن طريق ممثل خدمة عملاء الشركة.

تعهد العميل بسداد جميع المستحقات الخاصة بالجوال في الموعد المحدد لها.

الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل الشركة والخاصة بالتقسيط.

إذا رغب العميل في إلغاء خطة التقسيط يجب عليه تحمل كافة الأعباء التي توقعها عليه الشركة.

تختلف قيمة القسط وكذلك فترة السداد باختلاف الباقة التي يتم اختيارها من قبل العميل.

كيف اطلب جوال من stc

أما عن طريقة طلب الجهاز من خلال الشركة فيتوجب على العميل المرور بالآتي:

أولًا الدخول إلى موقع شركة الاتصالات السعودية.

تسجيل دخول العميل بالبيانات الخاصة به.

التوجه لمعرفة الجوالات المتاحة من قبل الشركة.

اختيار الجوال وكذلك المميزات المطلوبة به من حيث المساحة واللون.

تحديد سداد قيمة الجوال عن طريق الدفعات.

يتم مراجعة الطلب الخاص بك من قبل الشركة ومن ثم الرد عليك في حالة الموافقة بالمكان المقرر استلام الجهاز من خلاله.

تقسيط ايفون 13 Stc

وفرت الشركة لعملائها إمكانية شراء جوال ايفون 13 فئة برو ماكس والذي يتوفر بذاكرة عملاقة تقدر ب 1TB، ويمكن الحصول على الجهاز من خلال الأقساط التي تختلف باختلاف الباقة المصنف بها العميل.

كيف اعرف اني استحق جوال من Stc

لكي يتم السماح للعملاء باستخدام ميزة تقسيط الجوالات من الضرورة أن يكون الحد الائتماني له يسمح بذلك ويمكن التعرف على الحد الائتماني للعملاء من خلال إرسال 4020 إلى الرقم 900 ومن ثم يتم إرسال كافة البيانات المطلوبة والخاصة بالعميل.