جدة - نرمين السيد - وكانت نسبة المشاركة فى الجولة الأولى قد بلغت 65% حتى الساعة الخامسة مساء (بتوقيت باريس)، بتراجع قدره 4.4 نقاط مقارنة بانتخابات 2017 (69,42 بالمئة)، بحسب الأرقام التى أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية. فى المقابل، فإن هذا الإقبال يزيد 6.5 نقاط عن ذلك الذى تم تسجيله عام 2002 (58.45%).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرانس 24: نسبة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات الرئاسية تقدر بـ26.5% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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