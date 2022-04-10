مستشار النمسا يلتقى بوتين فى روسيا غدا

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الحكومة النمساوية إن المستشار كارل نيهمار سيتوجه إلى روسيا غدًا الإثنين للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.



جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الحكومة النمساوية إن المستشار كارل نيهمار سيتوجه إلى روسيا غدًا الإثنين للقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. ويأتى الاجتماع المزمع مع بوتين فى أعقاب زيارة قام بها نيهمار إلى أوكرانيا أمس السبت، التقى خلالها رئيسها فولوديمير زيلينسكى.

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