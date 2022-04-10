عاجل- إيمانويل ماكرون يتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وحلت مرشحة حزب التجمع الوطنى مارين لوبان ثانية بنسبة 23.3٪، فيما حصل زعيم تيار اليسار الفرنسى ورئيس حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلونشون على 20.1٪، حسب تقديرات أولية لمعهد إبسوس الفرنسى حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد.

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