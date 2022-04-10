حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض وطريقة احتساب راتب الضمان

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حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض على رفض التأهل وطريقة احتساب راتب الضمان المطور الجديد، وذلك للتعرف على القيمة التي سيتم صرفها من راتب الضمان المطور الجديد 1443، حيث يكون من ابرز العبارات البحثية لمسجلي الضمان الاجتماعي المطور والمقبولين في الحصول على معاشات الوزارة هي كيفية حساب المعاش الذي سيتم تسلمه من المصارف السعودية، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا عن المقبولين في أهلية الضمان ومواعيد صرف الرواتب الجديدة، بينما يتم تحديد مواعيد تسلم الرواتب حسب نظام المصارف.
حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض واحتساب الراتب
قامت منصة الدعم والحماية بإعلان نتائج أهلية المرحلة الأولى عبر الرسائل النصية على أرقام الجوال الخاص بمستفيدي المنصة، وتقوم بالإعلان الشهري عن واعيد تسلم المعاشات، حيث أعلنت الأربعاء الأول من شهر رجب 1443 موعد تسلم الراتب الثاني لمقبولي الضمان المطور ومستفيدي الضمان القدامى، ممن قاموا بتحديث بياناتهم، وتم إيداع المعاشات بالبنوك لدعم أكثر من 70 ألف اسرة سعودية من المحتاجين لهذا الدعم، بينما لم يتم الإعلان عن قبول المرحلة الثانية، ويقوم كل مصرف بتسليم الرواتب لمدة خمسة أيام لذلك يبحث المواطنين عن القيمة التي يتم تسلمها.
أهلية استحقاق راتب الضمان بشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيل المواطنين الغير مؤهلين بالمرحلة الأولى والراغبين في التسجيل الجديد في منصة الدعم والحماية السعودية، كما يتم تحديث البيانات للمستفيدين من قبل من الدعم، وقد قامت بالانتهاء من مراجعة طلبات الدفعات التي تم صرفها للمواطنين، وأرسلت الرسائل النصية بقبول الأهلية على الهاتف النقالة لهم، بينما تستمر في دراسة طلبات المراحل التالية لاستحقاق راتب الضمان، وذلك وفق الحد المانع للاستحقاق والذي يوضحه الجدول التالي.
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال سعودي
|2001 ريال
|2
|1285 ريال سعودي
|2570 ريال
|3
|1570 ريال سعودي
|3140 ريال
|4
|1855 ريال سعودي
|3710 ريال
|5
|2140 ريال سعودي
|4280 ريال
|6
|2420 ريال سعودي
|4840 ريال
|7
|2710 ريال سعودي
|5420 ريال
|8
|3000 ريال سعودي
|6000 ريال
|9
|3280 ريال سعودي
|6560 ريال
|10
|3560 ريال سعودي
|7120 ريال
|12
|3840 ريال سعودي
|7680 ريال
|13
|4130 ريال سعودي
|8260 ريال
|13
|4410 ريال سعودي
|8820 ريال
|14
|4700 ريال سعودي
|9400 ريال
|15
|5000 ريال سعودي
|10000 ريال
كيفية استخدام حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa
- يقوم المستخدم باحتساب دخل الأسرة بالكامل (الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب).
- يتم خصم نصف الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة.
- يقوم بإضافة قيمة الراتب الشهري إلى قيمة الدعم المستحق للمواطن في الضمان الاجتماعي، والذي يتم تحديده على عدد أفراد الأسرة.
- لا يتم احتساب رواتب التأهيل الشامل أو البرامج الاجتماعية المساندة أو التأهيلية والتدريبية.
- يقوم رب الأسرة بمقارنة النتيجة مع جدول احتساب الحد المانع للضمان للتعرف على الاستحقاق (1100 ريال لرب الأسرة – 550 ريال للفرد المستقل).
كيفية تسجيل طلب الحصول راتب الضمان المطور 1443
- يتم الدخول مباشرة على “منصة النفاذ الوطني الموحدة الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“.
- يقوم المستفيد بتسجيل رقم الهوية وكتابة تاريخ الميلاد بشكل مفصل.
- يبدأ بتسجيل رقم الجوال ويقوم بتأكيد رقم الجوال.
- يقوم بحل مسألة حسابية صغيرة للتأكد من الاستخدام البشري.
- يتم الإقرار بصحة البيانات المقدمة.
- يتاح التسجيل في “رابط الضمان الاجتماعي المطور“.
- يتم ابتاع معايير التسجيل والخطوات دون نقصان.
- للاستعلام بالاتصال المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.
جهود الحكومة في دعم المحتاجين والأشد حاجة من مستفيدي برامج الضمان
هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.
كيفية استخدام حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa أهلية المرحلة الثانية وخطوات الاعتراض حيث يكون من ابرز العبارات البحثية لمسجلي الضمان الاجتماعي المطور والمقبولين في الحصول على معاشات الوزارة هي كيفية حساب المعاش الذي سيتم تسلمه من المصارف السعودية، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا عن المقبولين في أهلية الضمان ومواعيد صرف الرواتب الجديدة، بينما يتم تحديد مواعيد تسلم الرواتب حسب نظام المصارف.
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