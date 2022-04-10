حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض وطريقة احتساب راتب الضمان

حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض على رفض التأهل وطريقة احتساب راتب الضمان المطور الجديد، وذلك للتعرف على القيمة التي سيتم صرفها من راتب الضمان المطور الجديد 1443، حيث يكون من ابرز العبارات البحثية لمسجلي الضمان الاجتماعي المطور والمقبولين في الحصول على معاشات الوزارة هي كيفية حساب المعاش الذي سيتم تسلمه من المصارف السعودية، وتعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شهريا عن المقبولين في أهلية الضمان ومواعيد صرف الرواتب الجديدة، بينما يتم تحديد مواعيد تسلم الرواتب حسب نظام المصارف.

حاسبة الضمان sbis.hrsd.gov.sa شروط الأهلية وكيفية الاعتراض واحتساب الراتب

قامت منصة الدعم والحماية بإعلان نتائج أهلية المرحلة الأولى عبر الرسائل النصية على أرقام الجوال الخاص بمستفيدي المنصة، وتقوم بالإعلان الشهري عن واعيد تسلم المعاشات، حيث أعلنت الأربعاء الأول من شهر رجب 1443 موعد تسلم الراتب الثاني لمقبولي الضمان المطور ومستفيدي الضمان القدامى، ممن قاموا بتحديث بياناتهم، وتم إيداع المعاشات بالبنوك لدعم أكثر من 70 ألف اسرة سعودية من المحتاجين لهذا الدعم، بينما لم يتم الإعلان عن قبول المرحلة الثانية، ويقوم كل مصرف بتسليم الرواتب لمدة خمسة أيام لذلك يبحث المواطنين عن القيمة التي يتم تسلمها.

أهلية استحقاق راتب الضمان بشروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيل المواطنين الغير مؤهلين بالمرحلة الأولى والراغبين في التسجيل الجديد في منصة الدعم والحماية السعودية، كما يتم تحديث البيانات للمستفيدين من قبل من الدعم، وقد قامت بالانتهاء من مراجعة طلبات الدفعات التي تم صرفها للمواطنين، وأرسلت الرسائل النصية بقبول الأهلية على الهاتف النقالة لهم، بينما تستمر في دراسة طلبات المراحل التالية لاستحقاق راتب الضمان، وذلك وفق الحد المانع للاستحقاق والذي يوضحه الجدول التالي.