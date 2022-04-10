نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 المحدثة من ارامكو المطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 في المقال التالي
عاجل:- أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث مؤشرات البحث على جوجل تتزايد الى حد كبير لاجل التعرف على اجدد اسعار الخاصة بمنتجات البترول والطاقة التي ستشهد تعديلها بعد ساعات قليلة من الآن على نحو نتابعه ونستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
عاجل:- أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022
من المرتقب ان تبدأ شركة ارامكو فى الساعات القليلة المقبلة بالإعلان عن أسعار البنزين الخاصة بشهر ابريل، حيث من المقرر على ان تبدأ محطات الوقود والطاقة الموجودة فى كافة المدن السعودي بالبدء على تطبيق الأسعار الجديدة التي ستعلن عنها شركة أرامكو فى مساء العاشرة مساءً حسب التوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، حيث تعمل شركة أرامكو بالعمل على تحديث جميع أسعار منتجات البترول والطاقة الموجودة على مستوى كافة المحطات الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بشكل شهري يتم الإعلان عن نتائجه فى مساء اليوم العاشر من كل شهر، عليه مؤشرات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد إلى حد كبير وملحوظ بحثاً عن اجدد أسعار منتجات البترول والطاقة التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم فور ان يتم الاعلان عنها
اجدد اسعار البنزين فى السعودية
مؤخراً قد شهدت مؤشرات البحث على جوجل ارتفاعاً كبيراً لاجل متابعة أسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية،حيث اليوم سنكون على موعد مع تحديثات شركة ارامكو حول أسعار بنزين 91 وبنزين 95 وغاز البترول والغاز المسال والديزل والكيروسين، على ان تأتي الاسعار الموجودة بالاسواق المحلية حالياً على النحو التالي:-
- تم تحديد سعر بنزين 91 الى ما يعادل 2.18 ريال سعودي وذلك لكل لتر
- تم تحديد سعر بنزين 95 الى ما يعادل 2.33 ريال سعودي لكل لتر
- تم تحديد سعر البترول المسال إلى ما يعادل 0.75 ريال سعودي لكل لتر
- تم تحديد سعر الديزل الى مايعادل 0.63 ريال سعودي لكل لتر
- تم تحديد سعر الكيروسين إلى ما يعادل 0.70 ريال سعودي لكل لتر
على ان يتم الاعلان عن اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودي بعد قليل ليبدأ العمل على تطبيق نتائج المؤتمر الصحفي الخاص بشركة ارامكو اعتباراً من صباح يوم الغد
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل:- أسعار البنزين فى السعودية لشهر ابريل 2022 المحدثة من ارامكو المطبقة اليوم الاثنين 11/4/2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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