كيف اطلب جهاز اقساط من زين 2022 بسعر الكاش للباقات

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عمر شويل - جدة كيف اطلب جهاز اقساط من زين وهل يمكن الحصول على ايفون أقساط من زين السعودية 1443؟ فقد قدمت شركة زين برنامج لتقسيط الجوالات الذكية أو الأجهزة بالاشتراك مع مجموعة من البنوك السعودية التي توفر إمكانية التمويل لمبالغ كبيرة، ويمكن الاشتراك في عروض زين جوالات بالتقسيط 2022 لكي يتم الحصول على جوال بسعر مميز وبأقساط الشهرية لا تمثل عائق لعملاء الشركة، وبالأخص عملاء باقة زين 399 مع جهاز وغيرها من باقات شباب الجديدة.

كيف اطلب جهاز اقساط من زين

شاركت مجموعة كبيرة من البنوك في المملكة العربية السعودية لكي يتم الحصول على أجهزة من زين مع باقات شباب ومن أبرزها مصرف الراجحي السعودي الذي يعتبر من أفضل الجهات التي توفر الخدمة وذلك من خلال استخدام البطاقات الائتمانية وغيرها من الحلول، أما عن كيف اطلب جهاز اقساط من زين فهو يرجع إلى العديد من الخطوات التي أوضحتها الشركة من خلال موقعها الرسمي وتنحصر في:

الاشتراك سيكون لصالح عملاء باقات شباب.

ينبغي ألا تكون قيمة الجوال الأقساط أقل من ألف ريال سعودي.

الاعتماد على البطاقات الائتمانية من خلال البنوك التي تتعاون مع الشركة.

ضرورة التواصل مع البنك من أجل إتمام العملية الشرائية.

قبول جميع الشروط والأحكام التي تعلن عنها شركة زين من بينها الشروط الخاصة بإلغاء طلب تقسيط جوال من زين.

وعند عدم التواصل مع البنوك وإبداء الرغبة في الاشتراك في برامج التقسيط قد لا تستطيع الحصول على جوال بسعر الكاش أو تقسيط جوالات بدون فوائد من شركة زين، وينبغي الاتصال في خلال يومين بحد أقصى.

عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 بسعر الكاش

وقد وفرت الشركة العديد من الجوالات الذكية بسعر الكاش لجميع العملاء، بالإضافة أيضًا إلى وضع قيمة أقساط تختلف بحسب الباقة، وتبدأ أجهزة التقسيط من شباب 99 وحتى باقة شباب 399 والأسعار غير شاملة للضريبة المضافة.

باقة زين 399 مع جهاز تقسيط

هناك أنظمة أقساط متعددة من خلال شركة زين من أجل تقسيط جوالات ذكية فعند التقسيط من خلال شباب 399 ولها العديد من نظم التقسيط من بينها التقسيط بقيمة 132.25 ريال سعودي تشمل قيمة الضريبة، وفترة التقسيط من عام وحتى عامين.