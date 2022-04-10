بأقل راتب للسعودي والمقيم تمويل بقيمة 7.5 مليون ريال

المواطن السعودي وكذلك المقيم بالسعودية يحتاج في بعض الوقت إلى تمويل شخصي وفي هذا الوقت يبحث الراغب في الحصول على التمويل عن أفضل تمويل شخصي يتمتع بمميزات تواكب احتياجات العميل المختلفة ومن خلال مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي الذي ربما يبلغ قيمة إلى 7.5 مليون ريال سعودي كما أنه متاح للسعودي والمقيم.

بأقل راتب للسعودي والمقيم مع تمويل مصرف الإنماء

مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية هو إحدى المصارف المصرح به من قبل البنك المركزي السعودي ويوفر الآن مصرف الإنماء تمويل شخصي لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن ويتمتع بمزايا أخرى منها

التمويل الشخصي عبر مصرف الإنماء متوافق مع ضوابط الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز تمويل مصرف الإنماء بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي عبر مصرف الإنماء بأن العميل يحصل على الموافقة السريعة.

كما يستطيع المتقدم من الحصول على تمويل بقيمة مالية ربما تصل إلى 7.5 مليون ريال سعودي كحد أقصى.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية ربما تصل إلى 60 شهر.

كما يمتاز أيضاً تمويل مصرف الإنماء أنه متاح لكافة العملاء سواء السعوديين أو المقيمين.

شروط التمويل الشخصي عبر مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية

التمويل الشخصي لدى مصرف الإنماء متاح لكافة العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف الإنماء والتى لابد من توافرها من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون طالب التمويل السعودي لا يقل عن 18 عام.

كذلك يشترط أن يكون المتقدم محول راتبه لدى مصرف الإنماء.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم الغير سعودي عمره لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

كما يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد عمره لا يتجاوز 75 عام كحد أقصى.

كذلك لابد أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي عبر مصرف الإنماء بالسعودية

هناك عدة طرق مختلفة يمكن من خلالها الحصول على التمويل الشخصي عبر مصرف الإنماء بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك الطرق ما يلي