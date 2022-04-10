خدمة تيسرت منصة إحسان الحيرية ehsan.sa لسداد فاتورة الكهرباء وهي خدمة توفرها المنصة الخيرية “احسان” للمحتاجين الذين عجزوا عن سداد فاتورة الكهرباء، حيث يكون سداد الكهرباء من الطلبات التي يتابع المواطنين بالمملكة، من أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض، والتي لا يكفي الدخل الشهري لهم من الوفاء بها نظرا للظروف الجوية بالمملكة من البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة، ويكون التسجيل بالمنصة لأجل المستفيدين أو المتبرع تبع عدد من الشروط الخاصة ليتم دراسة الطلبات وتحديد الموعد والآلية الخاصة بالسداد.

خدمة تيسرت منصة إحسان الحيرية ehsan.sa لسداد فاتورة الكهرباء شروط التسجيل “محتاج – متبرع”

أطلقت منصة إحسان الإنسانية في المملكة في العام الماضي 1442 في شهر رمضان حيث جاءت لتلقي التبرعات من أهل الخير وتلقي أموال الزكاة من رجال الأعمال والذين بلغت أموالهم النصاب الشرعي للزكاة، كما تقوم بإعادة توزي تلك الأموال على المحتاجين حسب عدد من المجالات المخصصة للصرف فيها، وتكون المملكة العربية السعودية من أكثر الدول في تقديم الدعم لمواطنيها من أصحاب الديون أو الراغبين في المساعدات والدعم الشهري من خلال توفير العديد من الخدمات وسبل الدعم وفق شروط خاصة والية محددة للدفع.

مجالات الدعم المخصصة لدى منصة إحسان الإنسانية

طلب دعم لسداد ديون الإيجار على المواطنين.

تقديم طلب سداد فاتورة الكهرباء الشهرية.

يتم الدفع عن الغارمين بالسجون السعودية.

التسجيل كمتبرع بمنصة إحسان التسجيل كمستفيد بالمنصة يتم التسجيل في الخدمة لتوزيع أموال الزكاة والصدقة إلى الجهات المخصصة لذلك، حيث تتيح للمتبرع اختيار الخدمة التي يتم الإنفاق فيها وألية السداد. يكون على الراغبين في الحصول على دعم المنصة التسجيل فيها كمستفيد للحصول على خدماتها، على أن يتم تسجيل جميع بيانات الدخل والتسجيل في جمعية خيرية مشهرة.

شروط التسجيل في منصة إحسان كمستفيد أن يكون طالب الدعم من الجنسية السعودية.

يجب تسجيل بيانات الدخل للتأكيد على أنه يحتاج إلى المساعدة.

يكون من ساكني المملكة ولا يتم قبول طلبات من خارجها.

يجب أن يتم تسجيل المستفيد في أحد الجمعيات الخيرية المشهرة بالمملكة.

لا يتم الاستفادة من أكثر من خدمة بالمنصة.

يجب أن يكون للمستفيد بريد إلكتروني. كيفية الاستفادة من خدمة تيسرت لدعم فاتورة الكهرباء من ضمن خدمات منصة إحسان الخيرية يوجد لديها خدمة مسار فاتورة الكهرباء، ويطلب المواطن السعودي دعم الفاتورة من عدد من الجهات الخيرية بالمملكة ومنها خدمة تيسرت بمنصة إحسان الخيرية، ويتم التسجيل بالخطوات التالية: