sbis hrsd gov sa استعلام موعد صرف راتب الضمان قبل العيد “تسجيل جديد” على النفاذ الوطني”

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عمر شويل - جدة sbis hrsd gov sa استعلام موعد صرف راتب الضمان قبل العيد والمطالبة بتعجيل الصرف ليكون في الأسبوع الأخير من ضهر رمضان الفضيل، وشروط الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتسجيل من جديد للحصول على الدعم، حيث تقوم الوزارة بتقديم الخدمات الكثيرة في العديد من مجالات الدعم المتوفرة لهم بالاتفاق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الاجتماعية بالمملكة، ويتم استقبال تسجيلات المواطنين من عدد من الفئات المحددة التي تقوم الوزارة بتحديدها لتقديم الدعم، ويكون على المسجلين اتباع القوانين وشروط التسجيل ودقة البيانات المقدمة وصحتها.

sbis hrsd gov sa تسجيل واستعلام الضمان المطور بالهوية 1443 تسجيل جديد

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قبول أهلية الدفعات من الضمان المطور تدريجياً، إلى أن يتم الانتهاء من دراسة ومراجعة جميع الطلبات التي تم التقدم بها على منصة الدعم والحماية الاجتماعي، وذلك بعد فتح باب التسجيل الإلكتروني في الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت الوزارة صرف الدفعة الثانية للمقبولين بالضمان المطور، بينما تستمر في استقبال طلبات الدعم.

موعد نزول إيداع راتب الضمان وهل سيتم تقديم الموعد قبل إجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي يوم الاثنين 2 مايو 2022، وهو الموافق اليوم الأول من شهر شوال “أول أيام عيد الفطر المبارك”، إلا أن هذا الموعد يجده الكثيرين من مستفيدي الضمان غير مناسب، ويطالبون بتقديم الموعد ليكون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وقبل بداية عيد الفطر.

لماذا لم تصل إلى رسالة الأهلية

وصلت رسائل الأهلية للمسجلين بالضمان المطور، والتي بدا التسجيل فيها في 25 نوفمبر 2021، بينما وصلت رسائل عدم الأهلية لآخرين، وبدأت التسجيل بالمحلة الثانية بينما وصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقع تلقي الشكاوى والرقم المجاني المتاح لها شكاوى من عدم وصول رسائل الأهلية أليهم حتى الآن، ويكون أسباب عدم وصول الرسائل ما يلي:

أن يكون لدى المسجل خطأ في البيانات الشخصية له أو عدم كتابة البيانات الأحدث له.

تسجيل رقم هاتف غير صحيح أو غير مفعل لاستخدام المسجلين بالضمان.

أن يخالف المسجل شرطا من شروط الاستحقاق.

استمرار الوزارة في دراسة الطلب أو تكون سوف ترسل الرسالة في وقت لاحق.

رقم الهاتف المُوحد المجاني للوزارة

كيفية التسجيل عبر رابط الضمان المطور ومنصة النفاذ الوطني الموحدة

يكون المواطن مسجلا من قبل برابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحصل على رقم سري على الهاتف النقال. كما يكون مسجل أيضا في “بوابة النفاذ الوطني الموحدة” ويكون له حساب أو يتم إنشاء حساب جديد. يكون لديه رقم مدني ورقم سري. يبدأ بالتسجيل على “رابط الضمان الاجتماعي المطور“. يتم اتباع خطوات التسجيل والتأكد من تسجيل البيانات صحيحة ثم يتم الحفظ ثم الخروج.

جهود حكومة المملكة في دعم المحتاجين والأشد حاجة “برامج الضمان” هذا وتبذل الحكومة السعودية جهودها بتوجيهات من “خادم الحرمين الشريفين” الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالمجتمع السعودي خاصة الأسر الفقيرة والأشد حاجة من خلال برامج الضمان الاجتماعي العديدة، ومنها نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وبرنامج التأهيل الشامل، هذا بالإضافة لدعم منظومة الإسكان عبر منصة دعم سكني بما توفره من مشاريع ومخططات سكنية وقروض مدعومة، ولا يفوتنا دعم الريف السعودي من خلال منصة دعم ريف للأسر المنتجة، ودعم صغار مربي الماشية عن طريق منصة أنعام لدعم مربي المواشي لزيادة الإنتاج الحيواني.

sbis hrsd gov sa تسجيل واستعلام الضمان المطور بالهوية 1443 تسجيل جديد وذلك من أجل الحصول على دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتسجيل من جديد للحصول على الدعم، حيث تقوم الوزارة بتقديم الخدمات الكثيرة في العديد من مجالات الدعم المتوفرة لهم بالاتفاق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الاجتماعية بالمملكة، ويتم استقبال تسجيلات المواطنين من عدد من الفئات المحددة التي تقوم المؤسسة الخدمية بتحديدها لتقديم الدعم، ويكون على المسجلين اتباع القوانين وشروط التسجيل ودقة البيانات المقدمة وصحتها.