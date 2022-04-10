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طريقة حجز العمرة فى توكلنا وشروط أداء عمرة رمضان 1443 وكيفية التسجيل فى العمرة فى تطبيق توكلنا حيث يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية فى معرفة شروط عمرة رمضان والإجراءات الخاصة بأداء مناسك العمرة والتي تشهد الشعائر المقدسة ازدحاماً شديداً من زوار بيت الله الحرام خصوصاً فى شهر رمضان المبارك للفوز فى الشهر الكريم لما له من اجر مضاعف للصيام والتعبد فى ذلك الشهر والذى لا يعلم اجره سوى الله تعالى لذا تشهد محركات البحث على مواقع الانترنت عمليات بحث كثيرة متعلقة بطريقة حجز عمرة رمضان فى توكلنا 1433. التسجيل فى توكلنا لحجز العمرة 2022 فى البداية يجب تحميل تطبيق توكلنا على الجوال.

رابط تحميل تطبيق توكلنا لجوال أيفون.

كذلك رابط تحميل توكلنا للأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد.

ثم تحميل توكلنا لجوال هوواوي.

بعد فتح التطبيق على الجوال يتم النقر على خيار تسجيل جديد.

ثم تحديد اذا ما كان الشخص مواطن او مقيم.

وأيضا يجب كتابة رقم الإقامة الخاص او رقم الهوية.

وبعدها يتم كتابة تاريخ الميلاد الهجري.

كذلك الضغط على الموافقة على شروط واحكام تطبيق توكلنا.

ثم ادخال كلمة مرور لا تقل عن 12 حرف باللغة الإنجليزية وتكون كبيرة وصغيرة ويعاد ادخال نف كلمة المرور للتأكد من التطابق.

أيضا يتم تحديد عنوان الإقامة عن طريق الجي بي اس الخاص بالتطبيق للحصول على اللقاح ولا يمكن تغيير العنوان الا بعد مرور شهر.

وبعد ذلك الإجابة على الاستبيان الصحي.

وفى حالة ان كنت ولى امر يجب ادخال بيانات المكفولين برعايتك.

وبذلك يتم الانتهاء من التسجيل والبدء فى استخدام تطبيق توكلنا. شروط أداء عمرة رمضان 1443 أولا يجب ان يكون عمر المعتمر لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

كذلك يجب تقديم ما يثبت حصول المعتمر على جرعات لقاح كورونا المعتمدة فى المملكة.

وفى حالة ان كان المواطن من خارج السعودية يجب تقديم أوراق اثبات تلقى اللقاح.

أيضا اثبات انه لبي وغير مصاب بفيروس كورونا.

ثم يجب التزام المعتمر بكافة الإجراءات الوقائية والصحية التي تفرضها السلطات الصحية فى المملكة. حجز العمرة فى توكلنا 1443 الدخول على تطبيق توكلنا.

ثم تسجيل الدخول بالحساب الشخصي فى توكلنا.

وبعد ذلك النقر على خيار الخدمات.

أيضا يجب الضغط على خيار الحج والعمرة.

ثم اختيار أداء العمرة والضغط على خيار استمرار.

كذلك يمكن إضافة اشخاص تابعين واستخراج تصاريح العمرة.

والضغط على خيار استمرار وبعدها تحديد نقطة الدخول ثم تحديد مكان الإقامة.

وأخيرا الموافقة على كافة البيانات والتعهد.

ثم الضغط على خيار اصدار تصريح العمرة للانتهاء من خطوات حجز عمرة رمضان فى توكلنا 1443. عمر شويل - جدة طريقة حجز العمرة فى توكلنا وشروط أداء عمرة رمضان 1443 - ثقفني

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