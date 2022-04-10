معرفة تحديثات أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل 2022 المعلنُة من ارامكو اليوم الاحد 10/4/2022

معرفة تحديثات أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل 2022، في هذه الفترة من أكثر ما ينشغل الناس به في المملكة، هو أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022، فالكثير منهم يهتمون بمعرفة أسعار البنزين والبترول الجديدة لكل شهر، كما أن الشركة الوطنية “أرامكو” تقوم بالإفصاح عن الأسعار كل يوم 10 في الشهر، وبعد ذلك يتم اعتماد الأسعار في كافة محطات الوقود، ومن المقرر الإفصاح عنها خلال الساعات القليلة القادمة، وحول تفاصيل عن الأمر نستعرضها في السطور التالية.

معرفة تحديثات أسعار البنزين في السعودية شهر أبريل 2022

شهدت دول العالم مؤخراً ارتفاع في سعر البنزين، والمملكة العربية السعودية كانت من ضمن الدول التي تعرضت لذلك، حيث أنه تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للوقود من قبل الشركة الوطنية “أرامكو” في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم وضع السعر الجديد وعرضه على وزير البترول لأخذ الموافقة عليه قبل الإعلان عنه وعرضه للمواطنين السعوديين ، لأنه يتم الإفصاح عن الأسعار الجديدة على الموقع الخاص بالشركة يوم 10 من كل شهر.

بنزين 91: تم تسعيره ب 2.18 ريال .

وبنزين 95: تم تسعيره ب 2.33 ريال.

والكيروسين تم تسعيره ب0.70 ريال.

والديزل تم تسعيره ب 0.63 ريال.

أما البترول فتم تسعيرة ب .0.75 ريال.

ارتفاع أسعار البنزين الجديدة في السعودية

غضب المواطنين السعوديين من ارتفاع الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية خاصة البنزين الأسعار للبنزين بهذا الشكل، والبعض منهم على اعتقاد تام بأن الأسعار هذا الشهر ستكون كالشهر الماضي” مارس 2022″، حيث أنه مقرر الإعلان عن الأسعار في اليوم العاشر من كل شهر، المواطنين كانوا ينتظرون هذا الميعاد وفي اعتقاهم أنه سيتم الإعلان عن انخفاض في الأسعار أو أنها ستظل كما هي، وأصابهم حالة من الفزع عندما وجدوا أن الأسعار زادت عن الشهر الماضي، واعترضوا على هذه الأسعار، لأنها ارتفعت بشكل كبير، ولم يكونوا يريدون ذلك، كما أن هناك مصدر إخباري يقول أن الشركة الوطنية “أرامكو” قالت أن ارتفاع البنزين أصاب العالم كله ليس السعودية فقط نظراً للظروف الطارئة، وأكدت الشركة على أنها تراعي المواطنين وتشعر بهم وتبحث عن راحتهم، ولكن ما حدث خارج عن طاقتهم، كما أنها راعت المواطنين كثيراً عندما رفعت الأسعار بهذا القدر.