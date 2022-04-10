موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ظهور نتيجة القبول الموازي بعد ترقب كبير شهده من قبل عشرات الآلاف من الطلاب بعدما وصل أعداد المتقدمين على القبول الموازي 30 ألف طالب وطالبة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين

موقع استعلام عن نتائج القبول الموازي

كشفت وأعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي تم الاعلان عنها بعدما وصل أعداد المقبولين على القبول الموازي الى 22 الف طالب وطالبة بالاضافة الى 3455 طالب وطالبة من الأعوام الماضية، بعدما تم الاعلان عن معدلات القبول الموازي وشروط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية، على ان يتم البدء على نشر نتائج القبول الموازي الكترونيا باستخدام موقع الوزارة الرسمي، على ان تبدأ على مساعدة الطلاب الآن من أجل الاستعلام واستخراج تلك النتائج اون لاين فى شتى المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان بالخطوات طرق اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي اون لاين فى جميع المحافظات العراقية على نحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على خانة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق