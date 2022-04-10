اجتماع افتراضى بين بايدن ورئيس وزراء الهند

جدة - نرمين السيد - ووفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، سيتم التطرق خلال الاتصال إلى الأمن فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وجائحة كوفيد وأزمة المناخ، علاوة على الحرب فى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة جين ساكى إن جو بايدن سيناقش "عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها المزعزع على الإمدادات الغذائية العالمية وسوق المواد الأولية".

ولم يتوصل الزعيمان إلى إدانة مشتركة للغزو الروسى خلال آخر اتصال بينهما مطلع مارس فى إطار اجتماع التحالف الرباعى للحوار الأمنى (كواد) الذى يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند.

وامتنعت الهند عن التصويت على قرارات فى الأمم المتحدة تفرض عقوبات على موسكو، لكنها أعربت عن "انزعاجها البالغ" من "قتل" المدنيين فى مدينة بوتشا الأوكرانية قرب كييف.

وأشاد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى التقى ناريندرا مودى فى نيودلهى مطلع أبريل، بموقف الهند المتوازن تجاه النزاع.

من جهته، يجد بايدن، على العكس من ذلك، الهند "مترددة" فى ردها على غزو أوكرانيا.