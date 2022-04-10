سوليفان: نعمل على تقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين

جدة - نرمين السيد - وقال - فى مقابلة مع شبكة "سى إن إن": "نعمل على تخليص أوروبا من موارد الطاقة الروسية.. نعمل على زيادة صادرات الغاز الطبيعى المسال إلى أوروبا حتى يتمكنوا من تقليل اعتمادهم على الغاز الروسى، ونتخذ خطوات أيضاً لتقليل اعتمادهم على النفط الروسى".

وأضاف: "الرئيس الأمريكى جو بايدن على اتصال مباشر مع الزعماء الأوروبيين بشأن هذه القضية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار فى الضغط على الاقتصاد الروسى وحرمانه من مصادر الدخل، لكنها ستفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، الذين سيكون الوقف الحاد لإمدادات الغاز والنفط من روسيا مؤلمًا بالنسبة لهم".

وتابع: "وفقاً لتوقعات مستقلة، سينخفض الاقتصاد الروسى بنسبة تتراوح بين 10 - 15% بحلول نهاية العام، ومن المرجح أن يتوقف عن كونه أحد أكبر الاقتصادات فى العالم نتيجة لضغوطنا".