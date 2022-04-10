كندا تعلن عن 100 مليون دولار كمساعدات جديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلن رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو عن المساعدات خلال حملة لجمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعى.

وقال ترودو فى بيان: "سواء كان طعاما أو ماء أو مأوى أو مساعدة طبية - سنستمر فى دعمكم وتقديم المساعدة التى تحتاجونها فى هذا الوقت.. نحن ندافع عن أوكرانيا."

وبإعلان اليوم، تكون كندا قدمت 245 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.. وتم تخصيص 145 مليون دولار من هذا المبلغ لمنظمات الأمم المتحدة وحركة الصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية.

من جانبها، أفادت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم، بأنه لا يوجد مصدر أموال إضافية لتعافى أوكرانيا من الهجوم الروسى أفضل من أصول أولئك الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية على كييف.

وفى مقابلة مع شبكة "جلوبال نيوز" الكندية، شددت فريلاند على الاقتراح فى الميزانية الذى قدمته الأسبوع الماضى والذى سيسمح لوزيرة الخارجية الكندية ليس فقط بتجميد الأصول الروسية، بل مصادرتها أيضا.

وقالت "فى الوقت الحالى، يمكننا تجميد الأصول.. وما نحتاج إلى القيام به هو امتلاك القدرة على الاستيلاء على تلك الأصول."

واعتبرت هذا الأمر بمثابة محاولة لتشجيع الحلفاء على اتخاذ خطوات مماثلة لتعزيز سلطاتهم، وإنها تكمل التزام الميزانية البالغ 500 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا هذا العام.

وتتزامن هذه الإجراءات مع إعلان السلطات الأوكرانية العثور على 1222 جثة فى منطقة كييف بعد انسحاب القوات الروسية منها.

وقالت النائبة العامة فى أوكرانيا إيرينا فينيديكتوفا إن القضاء الأوكرانى فتح تحقيقا فى 5600 جريمة حرب مزعومة على كافة الأراضى الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية، بالإضافة إلى تحديد 500 مجرم حرب روسى.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم .

ولم تحدد ما إذا كانت جثث التى تم العثور عليها خاصة بالمدنيين.