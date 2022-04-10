عاجل.. تأهل ماكرون ومارين لوبان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

جدة - نرمين السيد - أظهرت إحصاءات معهد "إبسوس" للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون حصل على نسبة (28.1 بالمئة) ومارين لوبان حصلت على (23.3 بالمئة)، وبذلك يتأهل المرشحان إلى الدورة الثانية من الانتخابات، حسبما أفادت قناة "فرانس 24".





وتوافد الفرنسيون على مكاتب الاقتراع التى فتحت أبوابها فى الثامنة من صباح اليوم، بتوقيت باريس فى جميع أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية والتى تنافس فيها 12 مرشحا. ويختلف الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة حزب التجمع الوطنى (اليمين المتطرف) مارين لوبان، فى وجهات النظر حول العديد من القضايا سواء كانت اقتصادية متمثلة فى القدرة الشرائية والمعاشات والتوظيف والإعانات أو اجتماعية أو دولية فيما يخص أوروبا لا سيما بعد أن تخلت لوبن عن فكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى بشرط الحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد.

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