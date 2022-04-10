فوضى فى مطارات لندن بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة

جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الخطوط الجوية البريطانية و"إيزى جيت" ألغت العديد من الرحلات فى مطارى هيثرو وجاتويك بلندن.

ويُعتقد أن حوالى 15 إلى 20 ألف مسافر قد تأثروا بإلغاء الرحلات التى جرت على نطاق واسع.

وألقت شركات الطيران باللوم فى الإلغاء المستمر على نقص الموظفين الناجم عن حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا.

وتقول الخطوط البريطانية إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكن لم تقم شركة الخطوط الجوية البريطانية بإلغاءات فى نفس اليوم.

من جهتها، دعت جمعية مصنعى اللحوم البريطانية إلى إعطاء الأولوية للسلع القابلة للتلف للعبور إلى فرنسا.