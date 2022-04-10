جدة - نرمين السيد - وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الخطوط الجوية البريطانية و"إيزى جيت" ألغت العديد من الرحلات فى مطارى هيثرو وجاتويك بلندن.
ويُعتقد أن حوالى 15 إلى 20 ألف مسافر قد تأثروا بإلغاء الرحلات التى جرت على نطاق واسع.
وألقت شركات الطيران باللوم فى الإلغاء المستمر على نقص الموظفين الناجم عن حالات الغياب المرتبطة بفيروس كورونا.
وتقول الخطوط البريطانية إن الركاب تلقوا إشعارًا بإلغاء الرحلات لمدة أسبوع أو أسبوعين، لكن لم تقم شركة الخطوط الجوية البريطانية بإلغاءات فى نفس اليوم.
من جهتها، دعت جمعية مصنعى اللحوم البريطانية إلى إعطاء الأولوية للسلع القابلة للتلف للعبور إلى فرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوضى فى مطارات لندن بعد إلغاء أكثر من 100 رحلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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