مانشستر سيتي وليفربول يفلتان من "جحيم القمة"

في مباراة توقف العالم لمشاهدتها، تعادل مانشستر سيتي يوليفربول في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء الأحد، بنتيجة 2-2.

وقدم الفريقان مباراة رائعة بكل المقاييس، لم تتوقف أحداثها ثانية واحدة، ووفت بوعدها للجماهير التي ترقبت القمة.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة، وسجل هدفا عن طريق نجمه البلجيكي كيفن دي بروين، في الدقيقة 5، لكن رد ليفربول جاء سريعا عن طريق البرتغالي ديوغو جوتا في الطريقة 13.

وسيطر مانشستر سيتي على الشوط الأول، وعاد ليتقدم بهدف من البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 36.

ولكن كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب عادت للمباراة بسرعة في الشوط الثاني، واستغل السنغالي ساديو ماني تمريرة رائعة من المصري محمد صلاح، ليعادل النتيجة 2-2.

وبهذه النتيجة، ظل الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول نقطة واحدة، مع تبقي 7 مباريات لكل منهما حتى نهاية الدوري.

وسيحتاج ليفربول لتعثر مانشستر سيتي، كي يعتلي قمة الدوري، أما مانشستر سيتي، فأصبحت الأمور بيده، والفوز في المباريات السبع المتبقية تعني لقب جديد للـ"سيتيزينز".