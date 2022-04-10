شحن شدات ببجي من الموبيل بخطوات بسيطة بدون اي لينكات

تعتبر لعبة ببجي في الوقت الراهن من أشهر الألعاب الإلكترونية على الإطلاق فهي توجد حول العالم بشكل كامل، فهي تعتمد على القتال والحرب والمواجهة بين الأصدقاء على شبكة الأنترنت، ويرجع سبب شهرتها إلى أنها ممتعة تجذب الجميع لها وتحتوي على مستويات كثيرة ولكنها تحتاج إلى شدات لفتحها.

أفضل طريقة لشحن شدات ببجي

يمكن شحن شدات ببجي بكل سهولة وبطريقة آمنة بالخطوات التالية بالإضافة إلى إمكانية شراء الأسلحة والأدوات للعبة، كما يلي:

أول خطوة يجب على اللاعب أن يتأكد من أن الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه متصل بشبكة الإنترنت للدخول على موقع الويب. بعد ذلك سوف تظهر أمام اللاعب صفحة الموقع الرسمية، وتليها ظهور عدة أسئلة ومقاطع فيديو مختلفة يجب عليه أن يجيب على كافة الأسئلة التي تعرض عليه ويشاهد الإعلانات ومقاطع الفيديو. بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديوهات والإجابة على الأسئلة التي تطرح عليه سوف يحصل اللاعب على نقاط كثيرة يستطيع كتابتها على بطاقة جوجل بلاي بشكل مجاني. وبعدها يستطيع اللاعب الآن أن يقوم بشحن شدات ببجي وشراء الأسلحة التي يريدها.

خطوات شحن PUBG UC

بكل سهولة يمكن شحن PUBG UC والحصول على الشدات بالخطوات التالية:

أولاً يُطلب من اللاعب أن يدخل على الموقع الإلكتروني Midas Buy. بعد ذلك يجب عليه أن يملأ خانات جميع البيانات والمعلومات الرسمية التي نطلب منه أثناء التسجيل على الموقع. في هذه الخطوة يتم تقرير العدد الخاص بمفاتيح الربط التي يحتاجها اللاعب. ثم يختار الطريقة التي من خلالها يتم الشحن.

طريقة استرداد هدايا ببجي موبايل

يجب على كافة اللاعبين أن يتبعوا هذه الخطوات حتى يستطيعوا استرداد الهدايا الخاصة ببجي موبايل، وهذه الخطوات تكون: