نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والريان القطري دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال والريان القطري، سيكون ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مسرحاً لإقامة مباراة الهلال والريان القطري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، في واحدة من المباريات التي ينتظرها جماهير الفريقين، خاصة وأنها ستحدد هوية بطل هذه المجموعة.

الهلال السعودي حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2022 يسعى لتحقيق الفوز على فريق الريان القطري من أجل الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث نجح الهلال بتحقيق الفوز بهدفين لهدف في أول مباراة بدوري المجموعات هذا الموسم، ليكون فريق الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

على الجانب الآخر فإن فريق الريان القطري تمكن من تحقيق الفوز على فريق استقلال دوشنبه الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة الجولة الافتتاحية لمنافسات هذه المجموعة، ليكون الفريق القطري في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ومن المعلوم أن الفريق صاحب صدارة جدول ترتيب هذه المجموعة سيتأهل بشكل مباشر إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، لذا فإن المنافسة بين الفريقين على صدارة هذه المجموعة لاتقبل القسمة على اثنين.

موعد مباراة الهلال والريان القطري

وقد تم تحديد موعد مباراة الهلال والريان القطري في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من منافسات دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم الاثنين الحادي عشر من شهر إبريل الجاري، وقد تم تحديد موعد بدء المباراة بين الهلال والريان القطري في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والريان القطري

وسيتمكن عشاق ومحبي الهلال السعودي داخل المملكة العربية السعودية من متابعة مباراة الهلال والريان القطري من خلال شبكة قنوات SSC السعودية، وبالنسبة لجماهير الهلال والريان في دولة الإمارات العربية المتحدة سيتمكنوا من متابعة المباراة من خلال شاشة قناة أبوظبي الرياضية آسيا، أما بالنسبة للمتابعين من بقية دول العالم فسيتمكنوا من متابعة الهلال والريان من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC.