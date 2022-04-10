فرنسا: مواصلة التصويت فى الانتخابات الرئاسية وسط منافسة محتدمة

جدة - نرمين السيد - يواصل الفرنسيون التوافد على مكاتب الاقتراع التى فتحت أبوابها فى الثامنة من صباح اليوم ، بتوقيت باريس فى جميع أنحاء البلاد للإدلاء بأصواتهم فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية والتى يتنافس فيها 12 مرشحا وسط توقعات بمنافسة محتدمة بين الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة حزب التجمع الوطنى (اليمين المتطرف) مارين لوبن.





وتشير استطلاعات الرأى إلى تضاؤل الفارق بين ماكرون ولوبن وإلى كونهما الأوفر حظا للتأهل مجددا للدورة الثانية فى سيناريو متكرر لما حدث فى انتخابات الرئاسة لعام 2017، وإلى فوز ماكرون فى هذه الحالة بولاية رئاسية جديدة بأكثر من 51% من الأصوات.

ويرى المراقبون أن مارين لوبن قد تعتمد، حال فوزها بالجولة الأولى، على قاعدة انتخابية موسعة تقوم على حصد أصوات منافسيها الخاسرين فى السباق مثل إيريك زيمور (يمين متطرف) ونيكولا دوبان إينيون (يمين) وفاليرى بيكريس (حزب الجمهوريين - يمين) بينما تقوم استراتيجية ماكرون على الدعوة لأهمية البناء على ما تحقق من إنجازات خلال ولايته الأولى.

يختلف المرشحان فى وجهات النظر حول العديد من القضايا سواء كانت اقتصادية متمثلة فى القدرة الشرائية والمعاشات والتوظيف والإعانات أو اجتماعية أو دولية فيما يخص أوروبا لا سيما بعد أن تخلت لوبن عن فكرة خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبى بشرط الحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد.