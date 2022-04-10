أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، اليوم الأحد، أن أكثر من 4.5 مليون شخص هربوا من أوكرانيا جراء الغزو الروسي.
بدورها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن مروحيات تابعة لها دمرت قافلة أوكرانية ضمت أسلحة ومضادات للطيران.
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