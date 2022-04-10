وزير خارجية أوكرانيا: ندفع ثمن خطأ فرنسا وألمانيا برفضهم دخولنا «ناتو»

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن رفض ألمانيا وفرنسا انضمام أوكرانيا إلى ناتو في عام 2008 كان «خطأ استراتيجيًا».
وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبته ألمانيا وفرنسا في عام 2008 عندما رفضتا جهود الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء آخرين لإدخال أوكرانيا للحلف، «هو أمر ندفع ثمنه الآن» وفقا لصحيفة جارديان البريطانية .
وأضاف «ليست ألمانيا أو فرنسا هي التي تدفع ثمن هذا الخطأ، إنها أوكرانيا. لو كنا عضوا في الناتو لما كانت هذه الحرب لتحدث»، وتابع «فازت أوكرانيا بمعركة كييف، الآن معركة أخرى قادمة».
وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
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