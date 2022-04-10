الجدول الزمنى للانتخابات الفرنسية حتى تنصيب الرئيس

جدة - نرمين السيد - ووفق وزارة الداخلية الفرنسية فإنه، وإلى حدود منتصف النهار، بلغت نسبة التصويت 25,48 بالمئة، أقل بثلاث نقاط مما كانت عليه فى عام 2017. وعند الساعة الخامسة بعد الظهر بلغت النسبة 65 بالمئة، علما أنها كانت 69.42 بالمئة عام 2017.

وننشر الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما تبقى من إجراءات حتى إعلان تنصيب الرئيس المنتخب.

9 أبريل

نهاية الحملة الانتخابية للدور الأول، وبالتالى لا يمكن للمرشحين ابتداء من هذا التاريخ التدخل على وسائل الإعلام السمعية والبصرية.

10 أبريل

الدور الأول من الانتخابات الرئاسية. وقبل يوم من هذا التاريخ، يصوت الناخبون فى غوادلوب ومارتينيك وغويانا وسان-بيير-و-ميكلون وسانت بارتليمى وسانت مارتان وبولينيزيا الفرنسية، مراعاة لفارق التوقيت.

14 أبريل

المصادقة على نتائج الدور الأول من طرف المجلس الدستورى التى ستفرز فائزين اثنين سيتنافسان خلال الدور الثانى.

15 أبريل

بداية الحملة الرسمية للدور الثانى. وتنطبق عليها نفس قواعد الدور الأول بخصوص تقسيم الوقت بين المرشحين الاثنين المتأهلين لهذه المرحلة فى السباق الرئاسى، وتنتهى الجمعة 22 أبريل عند منتصف الليل.

24 أبريل

الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية. وقبل يوم من هذا التاريخ، يصوت الناخبون فى غوادلوب ومارتينيك وغويانا وسان-بيير-و-ميكلون وسانت بارتليمى وسانت مارتان وبولينيزيا الفرنسية، مراعاة لفارق التوقيت.

28 أبريل

المصادقة على نتائج الدور الثانى من طرف المجلس الدستورى فى موعد أقصاه 28 أبريل. الإعلان الرسمى عن رئيس الجمهورية الجديد.

13 مايو

آخر أجل لتسليم السلطة. ويتولى الفائز فى الانتخابات الرئاسية منصبه/مهامه فى موعد لا يتجاوز آخر يوم من عهدة الرئيس المنتهية ولايته. للإشارة، عهدة إيمانويل ماكرون بدأت فى 14 مايو 2017، وتنتهى فى 13 مايو 2022.

24 يونيو

آخر أجل لتقديم حسابات حملات المرشحين للجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويل السياسى، أى بعد شهرين من الدور الثانى من الانتخابات الرئاسية.