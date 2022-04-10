ستولتنبرج يؤكد مواصلة تعزيز دعم الناتو والاتحاد الأوروبى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قال ستولتنبرج، إنه تحدث مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول زيارتها الأخيرة إلى كييف واجتماعها مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى. وأضاف "نحن مصممون على مواصلة تعزيز دعمنا لأوكرانيا .. الناتو والاتحاد الأوروبى متحدان ومتضامنان مع الشعب الأوكرانى".

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