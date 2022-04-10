ارتفاع نسبة التصويت فى الدورة الأولى للانتخابات الفرنسية لـ 65 بالمئة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "فرانس 24"، فإن نحو 48.7 مليون ناخب مدعوون الأحد للإدلاء بأصواتهم فى الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى يتنافس فيها 12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس على أن تغلق عند الساعة الثامنة مساء (السادسة بتوقيت جرينتش)، وغلبت مواضيع القدرة الشرائية والحرب فى أوكرانيا والتضخم على هذه الحملة الانتخابية التى يخيم عليها شبح الامتناع عن التصويت. تابعوا مجريات الدورة الأولى عبر هذه التغطية المباشرة.

وتختتم هذه الدورة الأولى حملة استمرت أشهرا وغابت عنها الرهانات الكبرى وخصوصا تغير المناخ. من جهة أخرى، كانت القوة الشرائية الشغل الشاغل للناخبين لا سيما أن الحرب فى أوكرانيا تسببت بتضخم كبير، مما زاد من تآكل القدرات المالية للعديد من الفرنسيين الذين يعيشون فى وضع هش.